Numerosi interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento

Nella giornata di sabato 9 aprile, diverse squadre di vigili del fuoco del Comando di Vercelli, del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e Varallo Sesia e del distaccamento volontari di Santhià, Trino, Cravagliana e Alagna, sono state impegnate a causa del forte vento in interventi per mettere in sicurezza alberi, pali e cornicioni pericolanti.

Tuttora le squadre sono ancora sul territorio per altri interventi.