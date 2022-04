Due incidenti nella notte sulle strade vercellesi

Due incidente stradali nella notte sulle strade vercellesi.

Il primo è accaduto verso le 23.55 di ieri, venerdì 8 aprile. I vigili fuoco della centrale di Vercelli sono infatti intervenuti sulla Sp 30, nel territorio di Ronsecco, in zona frazione Lachelle, per un incidente stradale autonomo. All'arrivo della squadra, il conducente era già uscito dall'auto; è stato quindi messo in sicurezza il veicolo. Sono intervenuti anche i carabinieri.

E' stato invece trasportato all'ospedale di Vercelli l'automobilista coinvolto nell'incidente avvenuto intorno alle 5 di oggi, sabato 9 aprile, sulla Sp 11 tra Tronzano e San Germano. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e il personale del 118 che ha soccorso il ferito.