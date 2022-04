Asigliano: il cane gli abbaia contro, lui cerca di colpirlo con un taser

Il cane gli abbaia contro e lui estrae un taser e cerca di colpirlo.

I carabinieri della stazione di Desana hanno denunciato un 73 enne per detenzione e porto abusivo di armi. L’altra sera, ad Asigliano, i carabinieri della Stazione di Desana sono intervenuti a richiesta di un proprietario di un’abitazione che aveva visto un passante che stava aggredendo il proprio cane da guardia. I carabinieri hanno accertato che un 73 enne di Vercelli, successivamente identificato poco distante dall’abitazione della vittima, nel passare a piedi vicino alla recinzione era stato raggiunto da un cane da guardia che ha cominciato ad abbaiare animosamente. Il passante, forse impaurito o infastidito dall’abbaiare dell’animale, ha estratto dalla tasca del giubbino un taser che ha puntato contro il cane azionando la scarica elettrica che fortunatamente non ha colpito l’animale.

Tutta la scena, però, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della villa: Le immagini sono state consegnate ai carabinieri, che hanno identificato il responsabile il quale nel frattempo si era allontanato poco distante. Il 73 enne ha consegnato ai militari l’arma, un taser con puntamento laser, affermando di averlo acquistato alcuni anni prima in Francia, senza tuttavia averne mai denunciato la detenzione. L’arma è stata sequestrata ed il 73 enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli per detenzione e porto abusivo di armi.

I carabinieri ricordano che "il taser può essere trasportato al di fuori dalla propria abitazione solo da chi sia in possesso di un porto d’armi, mentre se si vuole addirittura portarlo addosso occorre che sia rilasciato un porto d’armi per difesa personale. Può essere detenuto in casa qualora si sia in possesso di un nulla osta, legittimamente rilasciato dalla Questura. In tal caso, tuttavia, si può farne comunque ricorso esclusivamente quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 52 c.p. (legittima difesa)".