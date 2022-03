Borgosesia: ordina pellet per 260 euro, ma è una truffa

I carabinieri della Stazione di Borgosesia hanno denunciato due persone per truffa aggravata in concorso.

Il rincaro del gas metano da riscaldamento ha portato molte persone a cercare combustibili alternativi più economici. Tra questi il pellet è sicuramente un materiale combustibile economico per riscaldamento che ha aumentato notevolmente le vendite. I carabinieri di Borgosesia, l’altro giorno, hanno ricevuto una denuncia querela da parte di un residente il quale ha lamentato di aver subito una truffa. La vittima, un 46 enne, ha raccontato di aver cercato su un sito internet di acquistare dei sacchi di pellet ad un prezzo apparentemente molto vantaggioso, pagando la somma di 260 euro per una fornitura di diversi chilogrammi di merce. Dopo alcuni giorni di attesa, tuttavia, la consegna del materiale non è andata a buon fine e nonostante i vari tentativi telefonici di contattare la ditta fornitrice, che aveva messo in vendita il prodotto, nessuno rispondeva più al telefono ed alle mail di sollecito. Il valsesiano è stato quindi costretto a rivolgersi ai carabinieri, denunciando l’accaduto.

Le successive indagini svolte dai militari hanno permesso di identificare i due truffatori, due trentenni di origine campana, con a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la fede pubblica. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vercelli per truffa aggravata in concorso. "Purtroppo, non si tratta della prima truffa on line che viene denunciata in Valsesia - commentano dal Comando provinciale - Infatti, sempre più frequente è il ricorso all’acquisto su siti internet ove i prezzi spesso sembrano all’apparenza molto convenienti ma che talvolta nascondono gravi insidie, tanto da arrivare a perdere il denaro pagato, lasciando anche un grave senso di frustrazione nella vittima. Il consiglio che viene fornito è quello di fare molta attenzione, utilizzando solo siti internet che prevedono forme di pagamento sicure (es. paypal) in grado di rimborsare il danno causato da eventuali truffe e soprattutto di pretendere la consegna della merce possibilmente prima del pagamento". In caso di compravendite tra privati è opportuno rivolgersi a rivenditori residenti in zona, in modo da poter visionare e ritirare la merce di persona.