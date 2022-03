Incidente sulla A4: tre feriti trasportati in ospedale

Incidente stradale sulla A4 in direzione Torino, all'ingresso di Borgo D'Ale: è accaduto questa mattina domenica 27 marzo.

L'impatto ha coinvolto due vetture: una persona è stata elitrasportata all'ospedale di Novara e due in quello di Vercelli.

Alle 11 è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, in collaborazione con i sanitari, per l'estrazione dei feriti e la messa in sicurezza dell'area.

Sono intervenuti anche l'elisoccorso, la polizia stradale e le squadre della viabilità autostradale.