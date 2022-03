Incidente a Rovasenda: la vittima si allontana guadando il canale

Rovasenda: intorno alle 14,20 di oggi, venerdì 25 marzo, una squadra della sede centrale del Comando vigili del fuoco di Vercelli è intervenuta per la segnalazione di un incidente stradale. Giunto sul posto il personale è stato informato che la vittima si era allontanata autonomamente guadando il canale in prossimità della cascina San Felice. E' iniziata la ricerca guadando il canale in per circa 2 chilometri: la vittima è stata individuata dai vigili del fuoco intorno alle 15,25. L'uomo era accasciato lungo l'argine, in stato confusionale ed è stato trasporto verso l'ambulanza giunta nel frattempo. La vittima è stata condotta al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli in codice giallo. Sono intervenuti anche i carabinieri di Arborio.