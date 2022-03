Piazza Camana: caduta tegole dalla caserma, area messa in sicurezza

Vercelli: caduta tegole dalla caserma che si affaccia su piazza Camana in prossimità dell'impianto semaforico all'incrocio con via Manzoni, via XX Settembre e via Derna. Intorno alle 9,30 di oggi, venerdì 18 marzo, sono intervenuti, insieme alla polizia municipale, vigili del fuoco del Comando provinciale con autoscala per mettere in sicurezza l'area. Un tratto del marciapiede, lungo circa 20 metri, è stato provvisoriamente delimitato con nastro, in attesa del posizionamento di transenne.