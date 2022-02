Ecco le immagini dello scontro mortale

Ecco le immagini girate subito dopo lo schianto che è costato la vita ad Angiolino Pedersani e a Valerio Pellegrini, i due motociclisti che hanno perso la vita mercoledì 23 febbraio nel frontale con una Nissan Micra sulla strada tra Caresana e Pezzana. Le immagini sono state girate da alcuni migranti che risiedono nella Cascina Scarampa, vicina al luogo dell’impatto. Si vede ciò che resta dell’auto e di una delle due moto. Non si vede, perché abbiamo tagliato le immagini, Christian Tretta, il guidatore della Nissan, che sta effettuando un massaggio cardiaco a uno dei motociclisti, nel tentativo di rianimarlo. Tretta, 27 anni, lavora come Oss alla casa di riposo di Caresanablot, ma è stato volontario sulle ambulanze. Scene come quella che si è presentata ai suoi occhi appena sceso dall’auto ne aveva già viste, per questo, pur ferito, ha tentato inutilmente di prestare soccorso. Portato poi in ospedale per le ferite riportate, è stato dimesso due giorni dopo.