Caresanablot: alla guida con un tasso alcolico 3 volte superiore al limite

La pattuglia del Distaccamento polizia stradale di Varallo, impegnata in un servizio a Caresanablot, ha fermato per un controllo un’autovettura Ford Puma condotta da un ragazzo di 22 anni residente a Ghemme, che è subito apparso in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol.

Sottoposto al controllo con etilometro, è risultato avere un tasso alcolico tre volte superiore a quello consentito e, pertanto, è stato denunciato con ritiro della patente e decurtazione di 20 punti dalla stessa in quanto neopatentato.