Auto in fiamme sulla bretella autostradale Santhià-Stroppiana

Auto in fiamme sulla bretella Santhià-Stroppiana dell'autostrada A26. Oggi pomeriggio, martedì 8 febbraio, intorno alle 16:50 una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli è intervenuta per spegnere le fiamme che stavano avvolgendo un'autovettura sullo svincolo E25 in direzione Alessandria. Mon si registra alcun ferito e la viabilità è sempre rimasta regolare.