Scontro sulla Ss 11: uomo di 54 anni in codice rosso all'ospedale

AGGIORNAMENTO ORE 14

E' stata riaperta al traffico la Ss11 a Borgo Vercelli, chiusa in mattinata a seguito di un'incidente stradale.

Borgo Vercelli: scontro sulla Ss 11 tra un'auto e un mezzo pesante, uomo di 54 anni in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. A seguito dell'incidente, come comunicato da Anas, la strada statale 11 “Padana Superiore” è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a Borgo Vercelli (chilometro 77,200): la circolazione è stata temporaneamente deviata sulla viabilità comunale con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Lunedì 31 gennaio, esattamente una settimana fa, la Ss 11 a Borgo Vercelli era stata scenario dell'incidente in cui ha perso la vita Giovanni Caputo, gommista di Vercelli.