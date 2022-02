Rubava nelle chiese e al Seminario, arrestato

Era agli arresti domiciliari ma continuava a rubare. Per questo un uomo di 67 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile e condotto in carcere. Il malvivente era stato condannato per diversi furti compiuti nel 2009 in luoghi di culto, tra cui il Seminario Vescovile. Durante una perquisizione nella sua abitazione erano stati trovati mobili del seminario, assegni ed altri oggetti, tutti provento di furto; era stata, inoltre, rinvenuta, nascosta all’interno di un mobile, una pistola illegalmente detenuta, che il malvivente era solito portare con sé durante i furti. All'inizio di quest'anno l'uomo si era reso responsabile di un furto in un supermercato di Vercelli ed era stato denunciato. Per questo gli sono stati revocati i domiciliari.