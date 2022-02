Scontro frontale: muore un uomo di 55 anni

Aggiornamento 1° febbraio ore 11,00

E' Giovanni Caputo, titolare della "Franchino gomme" di corso Prestinari a Vercelli, la vittima dell'incidente avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 31 gennaio, a Borgo Vercelli.

Aggiornamento ore 18,30

Anas comunica che è stata riaperta una corsia della Ss 11 dal Km 77,00 al km 80,00

Aggiornamento ore 13,45



Anas comunica che a causa dell'incidente avvenuto sulla strada statale 11 "Padana Superiore" al km 77,000 a Borgo Vercelli, la strada è provvisoriamente chiusa al traffico. Nell'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante, una autovettura e un trattore. Il traffico viene deviato al km 80 lungo la viabilità alterativa. Il personale di Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono sul posto per i rilievi e per la gestione della viabilità.

Gravissimo incidente stradale questa mattina (lunedì 31 gennaio) intorno alle 11 sulla strada provinciale 11, nel territorio di Borgo Vercelli.

Nello scontro frontale tra un'auto e Tir, è morto il conducente della vettura, un uomo di 55 anni. In seguito all'incidente, Tir è precipitato giù da un ponte finendo in un campo. L'autotrasportatore è stato sbalzato fuori dalla cabina; dopo i rimi soccorsi da parte del personale del 118 è stato portato in elicottero all'ospedale di Novara. E' in codice rosso.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Vercelli che hanno estratto dalla vettura il corpo del conducente e messo in sicurezza la zona sopra e sotto il ponte. Sul posto anche polizia e carabinieri.