Arrestato un giovane rumeno mentre si aggirava intorno al supermercato

Questura di Vercelli: arrestato un giovane rumeno arrestato dalla Volante. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 gennaio, una pattuglia ha notato l'uomo mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di un supermercato cittadino. Alla vista dei poliziotti ha assunto uno strano atteggiamento insospettendo gli agenti che hanno quindi deciso di sottoporlo ad accurato controllo. Il giovane non ha saputo fornire spiegazioni sulla sua presenza in città e si è da subito mostrato nervoso ed agitato. E' stato quindi accompagnato in questura per un approfondito controllo: dall’esito è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Non solo. Gli agenti hanno inoltre accertato che il giovane era gravato da un ordine di carcerazione, non ancora eseguito, con pena di un anno e mesi 10 di reclusione per una serie di furti commessi, anche in concorso con altri connazionali, nell’area del nord-est Italia. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Bielliemme.