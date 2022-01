Ubriaco al volante di una Porsche, denunciato

Nella notte del 20 gennaio in località Oldenico, verso le ore 2,30, la pattuglia della polizia del distaccamento di Varallo, durante un servizio di vigilanza stradale, fermava per controllo un’autovettura Porsche Panamera con a bordo 2 persone, risultate entrambe essere gravate da numerosi precedenti penali. Il conducente, di nazionalità georgiana, di 35 anni, veniva sottoposto a controllo etilometrico dal quale risultava avere un tasso alcolemico pari a 1.40 g/l. Per questo veniva denunciato con conseguente ritiro della patente ai fini della sospensione e decurtazione di 10 punti dalla stessa.