Furto al supermercato per 500 euro: arrestato ladro in trasferta da Torino

Santhià, carabinieri: arrestato un uomo di 45 anni di Torino per furto aggravato e ricettazione. I militari a Santhià hanno intensificato i controlli nei pressi dei supermercati: tra i clienti, infatti, spesso si nascondono malfattori che negli orari di maggiore affluenza riescono a nascondersi refurtiva addosso o con stratagemmi, borse o carrelli con schermature, rubando così notevoli quantità di generi alimentari o prodotti voluttuari di ingente valore.

Nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio una pattuglia dei carabinieri della stazione di Santhià ha notato la presenza di un’utilitaria che aveva il sedile lato passeggero anteriore e quelli posteriori completamente occupati da generi alimentari. Il conducente, alla vista dei militari, è risalito velocemente in auto. Un comportamento, questo, che ha li ha insospettiti inducendoli alla sua identificazione. Si trattava di uomo di 45 anni residente in provincia di Torino che non ha giustificato adeguatamente la sua presenza a Santhià: perché avrebbe dovuto fare la spesa non così distante da casa?

Dal successivo controllo in banca dati, infatti, sono risultati numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio ed in atto la misura di sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di residenza per contenere il suo comportamento criminale.

L'uomo non è stato inoltre in grado di esibire gli scontrini fiscali della diversa merce presente in auto. Accompagnato all’interno del supermercato è stato riconosciuto da cassieri: nelle due ore precedenti era entrato ed uscito per diverse volte acquistando “apparentemente” prodotti di poco conto. Nel carrellino che aveva al seguito, tuttavia, ha nascosto prodotti non di prima necessità, quali salmone, liquori, profumi, non passati in cassa e pagati.

La merce che aveva stipato nell’utilitaria, abbassando il sedile posteriore per farla stare, per un valore di circa 500 euro è stata restituita al direttore del supermercato che ha ringraziato i carabinieri l'intervento. L’utilitaria, rubata verso la fine di novembre del 2021 a Torino, è stata restituita al proprietario. L'uomo è stato portato in caserma ove è stato dichiarato in arresto per furto aggravato e ricettazione e su disposizione del Pm della Procura di Vercelli è stato trasferito in carcere.