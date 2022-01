Incendio in via Libertà: muore carbonizzata Maria Grazia Della Latta

Borgosesia: una persona morta carbonizzata nell'incendio che si è sviluppato oggi, mercoledì 19 gennaio, in un alloggio di via Libertà, al civico 1, località Cancino. Si tratta di Maria Grazia Della Latta, 81 anni.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale e gli operatori del 118. Alle 11 le fiamme sono state domante, senza danni per le abitazioni limitrofe. Salvi gli altri occupanti della villa dove ha perso la vita l’anziana. Gli agenti della Polizia municipale sono intervenuti in supporto ai carabinieri, per la gestione della viabilità. Intervento anche dei mezzi dell’azienda municipalizzata Seso, per la messa in sicurezza della sede stradale dove si era sversata l’acqua utilizzata per lo spegnimento dell’incendio.