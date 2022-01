Santhià: donna partorisce in Strada Vecchia con l'aiuto del personale del 118. Il marito la stava accompagnando in ospedale, ma non è riuscito ad arrivare in tempo. Fondamentale dunque l'intervento del personale del Servizio sanitario di emergenza e urgenza. E' nato un maschietto che sta benissimo, assicurano dal 118.