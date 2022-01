Caresanablot: scontro tra due auto, occupanti incolumi

Incidente stradale a Caresanablot oggi, mercoledì 19 gennaio, intorno alle 13.

Una squadra del comando dei vigili del fuoco di Vercelli è intervenuta sul luogo dell'incidente: fortunatamente gli occupanti erano incolumi. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine per i rilievi.