Famiglia intossicata dal monossido di carbonio

Caresana: famiglia intossicata dal monossido. Si tratta di genitori e due bambini di origine straniera: sono stati trasportati all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli per poi essere trasferiti alla casa di cura I Cedri di Fara Novarese per il trattamento di ossigenoterapia nella camera iperbarica. Pare che un incidente analogo, sia accaduto già un paio di anni fa. In via I maggio sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la causa dell'intossicazione: non si esclude sia dovuta al malfunzionamento di una stufa.