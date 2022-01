Vintebbio, incidente: coinvolti un autotreno e una auto

Vintebbio: i vigili del fuoco di Varallo, oggi mercoledì 12 gennaio, sono intervenuti intorno alle 10,15 per un incidente stradale che ha visto coinvolti un autotreno e una autovettura.

Illeso l’autista del mezzo pesante mentre la conducente dell’autovettura è stata trasportata in ospedale in ambulanza, in codice giallo, per accertamenti. Sono al vaglio le dinamiche dell’incidente. La viabilità è stata ripristinata subito dopo la rimozione dei mezzi coinvolti. Sono intervenuti anche la Polizia municipale di Serravalle e Croce blu di Gattinara.