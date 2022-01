Incidente in via Marcello Bertinetti: coinvolte due auto

Vercelli: incidente in via Marcello Bertinetti. E' successo oggi, martedì 11 gennaio, intorno alle 9. E' intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale: coinvolte due autovetture, i passeggeri erano fuori dall'abitacolo. Intervenuto anche il personale del 118 e la polizia locale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi.