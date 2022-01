Serravalle Sesia: scontro tra 3 auto, un ferito in ospedale

Un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture è avvenuto oggi intorno alle 19 a Serravalle Sesia sulla SP 699. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Varallo. Il conducente di uno dei tre veicoli coinvolti è stato trasportato all'ospedale di Borgosesia per accertamenti. La strada è stata chiusa ed il traffico deviato per permettere la rimozione in sicurezza dei veicoli; la dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.