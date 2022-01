Il bilancio del 2021 della Compagnia carabinieri di Vercelli

Nel 2021 si sono registrati 42 casi di maltrattamenti in famiglia il cui perseguimento ha portato alla denuncia di 43 persone e all’arresto di 5: sono alcuni dei dati forniti dalla Compagnia carabinieri di Vercelli, che fa parte della rete antiviolenza.

Questa mattina, mercoledì 4 gennaio, alla caserma Gunu Gadu, il tenente colonnello Giancarlo Carraro (nella foto in alto) e il tenente colonnello Walter Cappelli (nella foto in basso) hanno presentato i risultati ottenuti nel corso dell’anno dalla Compagnia.

Rispetto al 2020 sono stati incrementati del 25% i servizi esterni ed il numero dei militari impiegati. Questo ha portato a un aumento del 71% del numero delle persone sottoposte a controllo su strada e a uno del 40% del numero delle persone arrestate. Non solo: si è verificato un incremento del 23,2% delle rapine in genere scoperte (85,7%) e di quelle sulla pubblica via del 58,33% (83% scoperte).

Inoltre “l’attività di prevenzione – si legge in una nota - si è positivamente riverberata sul contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e - grazie anche all’attività informativa su quello dei delitti informatici (truffe on line) che hanno registrato una contrazione, rispettivamente, del 53,85% e del 40%”.

Rispetto al 2019, nell'ultimo anno, si sono registrate una diminuzione del 38,89% dei furti in abitazione e una del 50% delle rapine sulla pubblica via. Poi ancora una riduzione del 29,17% dello spaccio di sostanze stupefacenti e una del 42,86% delle truffe online.

Tra le principali operazioni del 2021 “togo- togo” e “grisu”.

