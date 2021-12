Fontanetto Po: auto a Gpl finisce capovolta in una risaia

Vigili del fuoco, distaccamento di Livorno Ferraris: auto alimentata a Gpl finisce capovolta in una risaia adiacente alla strada. Intorno alle 17 circa di oggi, lunedì 27 dicembre, una squadra del distaccamento permanente è intervenuta sulla Sp 33, nel territorio del comune di Fontanetto Po per incidente stradale autonomo. L'autovettura è stata messa in sicurezza: la persona coinvolta nel sinistro era già all’esterno dell'abitacolo. E' stata affidata alle cure mediche del 118 di Trino che l'ha trasportata in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Crescentino.