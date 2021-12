Borgosesia: salvato un capriolo incastrato in una recinzione

Intervento dei vigili del fuoco di Varallo stamattina, lunedì 27 dicembre intorno alle 8,30, per salvare un capriolo a Plello, frazione di Borgosesia.

L’animale era rimasto incastrato con la zampa posteriore in una rete di recinzione di un abitazione. L'intervento degli operatori si è reso necessario per liberare il malcapitato capriolo che appariva stremato. L’animale ferito è stato poi preso in consegna e portato presso il proprio centro dal personale del Rifugio Miletta, specializzato nel recupero degli animali selvatici, per le cure necessarie.