Donna investita sulle strisce pedonali, è una volontaria della Vapc

Cigliano: questo pomeriggio una donna del paese è stata investita sulle strisce pedonali. Un'auto l'ha colpita mentre, con la sua bici per mano, stava attraversando corso Re Umberto davanti alla pizzeria d'asporto, in prossimità della rotonda per Vercelli e Borgo d'Ale.

La causa potrebbe essere la distrazione dell''automobilista alla guida, che non avendo frenato in tempo ha provocato alla ciglianese una ferita alla testa e il ricovero in codice giallo al pronto soccorso di Vercelli. La donna, che peraltro presta servizio nell'associazione Volontari pubblica assistenza ciglianese (Vapc), è stata soccorsa dall'ambulanza medicalizzata di Santhià.