Crescentino: frontale alla frazione Galli

Crescentino: frontale tra due auto alla frazione Galli. Intorno alle 7 di oggi, martedì 14 dicembre, la squadra vigili fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta sulla SP 31 bis: una Fiat Panda e una Volvo si sono scontrate per cause ancora da accertare da parte dell’autorità competente. Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, estratto dal veicolo dai vigili. Entrambi conducenti son stati trasportati dal 118 al Pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso. I veicoli sono stati messi in sicurezza. Sono intervenuti i carabinieri di Crescentino.