Trino: si ribalta con l'auto in via Gennaro

Incidente stradale autonomo a Trino, in via Gennaro. È accaduto oggi, martedì 30 novembre: l'auto si è ribaltata su un fianco e una persona è rimasta incastrata all'interno.

Intorno alle 15 è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del comando di Vercelli per estrarre la persona coinvolta, che è stata trasportata in ospedale in codice giallo dal 118, e per mettere in sicurezza l'auto e tutta la zona interessata. Intervenuti anche i carabinieri.