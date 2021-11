Scopa: guida ubriaco e fugge all'alt della stradale

Alla guida di un'auto ubriaco, fugge all'alt della polizia stradale, abbandona l'auto e si nasconde in un bosco insieme ai 4 amici che erano con lui.

Nella nottata del 14 novembre, verso le ore 3,30, una pattuglia del Distaccamento di Varallo, in un posto di controllo a Scopa, ha intimato l’alt a un’autovettura Volkswagen Golf con a bordo 5 ragazzi. Il conducente anziché arrestare la marcia è fuggito in direzione Varallo, venendo immediatamente inseguito. Pochi chilometri dopo l’autovettura è stata trovata nascosta e abbandonata nell’area industriale di Scopa con nessuna persona a bordo. In supporto alla pattuglia della polizia Stradale è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Alagna e insieme hanno iniziato le ricerche nel bosco adiacente ove i 5 ragazzi, nascosti, sono stati individuati.

Uno di essi durante la fuga all’interno del bosco si è procurato una seria lesione al piede. I 5 giovani, visibilmente in stato di ebbrezza alcolica, sono stati identificati, risultando avere un’età media di 25 anni e residenza nella zona Varallo-Quarona. D’accordo tra loro i 5 giovani hanno dichiarato agli agenti di non ricordare chi fosse alla guida dell’autovettura, che è stata fatta recuperare dal soccorso stradale. I successivi accertamenti compiuti da parte del Comando della polizia stradale di Varallo attraverso testimonianze e riprese video di alcune telecamere hanno consentito di individuare il conducente responsabile della fuga "il quale, al momento del fatto, si trovava alla guida del veicolo in condizioni di ebbrezza alcolica", spiega la Questura.

Il conducente, un ragazzo di 28 anni residente a Quarona, è stato denunciato e segnalato alla Prefettura per la sospensione della patente di guida e multato per le varie infrazioni commesse durante la fuga con la decurtazione di 18 punti dalla patente di guida.