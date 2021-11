Vercelli: aggredisce due poliziotti e danneggia l'auto di servizio

Ha aggredito due poliziotti e danneggiato l'auto di servizio: arrestato un 28enne marocchino.

I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo di 28 anni per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni aggravate.

La Centrale operativa ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di un 27 enne di Vercelli (via Bengasi), che ha chiesto aiuto poiché un suo conoscente lo stava minacciando sotto casa. Sono intervenute una pattuglia della Sezione radiomobile della Compagnia di Vercelli e una volante della polizia. L'uomo, un 28 enne di origine marocchina ha aggredito verbalmente il 27enne che impaurito ha chiesto aiuto. L’esagitato è stato a fatica ricondotto alla calma ma all’improvviso, si è scagliato contro i due poliziotti aggredendoli e danneggiando l’autovettura di servizio. I carabinieri sono riusciti quindi a bloccarlo dichiarandolo in arresto. I due poliziotti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche al Pronto soccorso.

L'uomo, già gravato da precedenti per reati della medesima natura e contro il patrimonio, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni aggravate. Nella mattinata di giovedì 4 novembre si è tenuta al Tribunale di Vercelli l’udienza di convalida dell’arresto ed il processo per direttissima con una condanna a otto mesi di reclusione.