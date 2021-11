Gattino nel vano motore di un'auto: salvato

Livorno Ferraris: oggi, venerdì 5 novembre, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale è intervenuta in viale IV Novembre per soccorrere un gattino. L'animale, in cerca di calore, si era infatti riparato nel vano motore di un'auto parcheggiata lungo il viale. Il cucciolo è stato recuperato e affidato alle cure del rifugio L'Oasi dei gatti.