Santhià: fuga di gas da un'auto Gpl

Nella serata di martedì 2 novembre intorno alle 19,15 circa, le squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e dei volontari di Santhià, sono intervenute a Santhià in piazza SS. Trinità all’altezza del civico 2 per una fuga di gas Gpl provocata da un’autovettura parcheggiata. L'intervento degli operatori è valso alla messa in sicurezza del veicolo e di tutta la zona circostante.