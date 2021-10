Tragedia nella notte a Robbio: 25enne muore in un incidente

Tragedia nella notte a Robbio. Un’auto con a bordo quattro ragazzi è uscita di strada: è morto un giovane di 25 anni, residente a Cilavegna, mentre gli altri uno di 22 e due di 19, sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo.

Il ragazzo deceduto si trovava alla guida di una Bmw 180 quando, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada. Non ci sono state altre auto coinvolte. L’incidente è avvenuto in prossimità di una curva, all’altezza della Riso Gallo: l’auto che arrivava da Nicorvo, è finita in campo della provinciale, ribaltandosi