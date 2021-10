"Rischio truffe: malintenzionati in zona, chiamate i carabinieri"

Caresana: torna il rischio di truffe. A segnalare, su indicazione dei carabinieri, sulla presenza in zona di malintenzionati che propongono il copione della classica truffa dell'acqua inquinata per introdursi nelle abitazioni, è il sindaco Claudio Tambornino. "Dovesse capitare avvertite immediatamente i carabinieri, chiamando la centrale allo 0161 6101" sottolinea il primo cittadino mettendo in guardia dal rischio i cittadini.

Identica allerta arriva anche da Maria Grazia Ennas, sindaco di Stroppiana e dal Comune di Tricerro. E ancora dalle autorità di Pertengo e di Costanzana.