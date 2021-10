Buronzo: auto finisce in un fosso

Incidente stradale intorno alle 6:20 di stamattina, domenica 24 ottobre, sulla sp3 nel territorio di Buronzo.

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per soccorrere una persona che era finita con l'auto in un fosso adiacente la strada; non si registra alcun ferito , la persona coinvolta nell'incidente è uscita autonomamente dell'auto. Presenti gli operatori del 118 e le forze dell'ordine.