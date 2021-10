Santhià: studente fermato con 42 grammi di hashish, denunciato

Fermato dai carabinieri nei giardini pubblici di Santhià con 42 grammi di hashish: studente denunciato.

I carabinieri della stazione di Santhià hanno denunciato a piede libero un giovane per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Durante un servizio perlustrativo svolto dalla pattuglia della Stazione carabinieri di Santhià, nei pressi dei giardini pubblici, i militari si sono accorti della presenza di un ragazzo che alla vista dei carabinieri cercava di nascondere un involucro sotto alla giacca. I carabinieri decidevano di identificarlo, un 18 enne del posto che appariva molto nervoso. Gli operanti procedevano quindi alla sua perquisizione rinvenendo nella tasca interna della giacca un involucro contenente sostanza stupefacente (hashish) del peso di grammi 42 circa, che è stata sequestrata. Il giovane studente è stato accompagnato in caserma ed al termine degli accertamenti è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio alla Procura della Repubblica di Vercelli.