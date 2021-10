Livorno Ferraris: in fiamme un essiccatoio alla Cascina Cioccari

Nella giornata di giovedì 21 ottobre intorno alle ore 17,50 la squadra dei vigili del fuoco di Livorno Ferraris, coadiuvata da quella dei volontari di Santhià, è intervenuta a Livorno Ferraris alla Cascina Cioccari per un incendio che ha interessato una parte della produzione del riso, in particolare un essiccatoio. L'intervento degli operatori è valso all'estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio.