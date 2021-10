Colpiti da Daspo urbano, tentano di entrare in una discoteca vercellese

Cercano di entrare in una discoteca della zona pur essendo colpiti da Daspo urbano, ma vengono allontanati dalla polizia.

Nello scorso fine settimana le pattuglie della Squadra volante della Questura di Vercelli, unitamente agli equipaggi operativi del Reparto prevenzione crimine, hanno svolto un’intensa attività di prevenzione e controllo del territorio vercellese. In particolare da segnalare che all'ingresso di una discoteca, nella tarda serata di sabato, si sono presentate due persone, già colpite dal provvedimento di Daspo Urbano, "che con atteggiamento aggressivo hanno cercato di introdursi nel locale nonostante il divieto opposto dagli addetti alla sicurezza in quanto persone non gradite", spiegano dalla Questura. Gli agenti sono riusciti ad allontanare definitivamente i giovani.

Venerdì sera i servizi di vigilanza e controllo del territorio hanno interessato soprattutto l’area relativa alla via Scalise e a Corso Marcello Prestinari, recente teatro di rissa a seguito della quale sono stati emanati tre provvedimenti amministrativi di Daspo urbano. E’ stato controllato un locale pubblico della zona ed i suoi avventori; sono state 32 le persone in totale controllate e 10 i veicoli fermati; nel corso di uno dei controlli è stato denunciato un uomo perché trovato alla guida sotto l’effetto di bevande alcoliche.

Infine, nella mattinata di domenica la pattuglia della Squadra volante ha identificato un cittadino italiano, già noto alle forze dell'ordine, che si stava aggirando con fare sospetto nelle vicinanze di alcuni condomini. L’uomo, all’atto dell’identificazione, ha fornito false generalità e a seguito del suo comportamento è stato sottoposto ad una perquisizione, a seguito della quale è stato trovato in possesso di un’arma giocattolo, riproduzione di una glock priva di tappo rosso, modificata per poter comunque esplodere. L'uomo è stato denunciato a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere nonché per false generalità.