San Germano: soccorso a un'anziana in via De Amicis

San Germano: intorno alle 20,15 di domenica 10 ottobre una squadra vigili de fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta nel in via De Amicis per un soccorso a un'anziana. Entrando nell'abitazione al piano terra hanno trovato la donna che è stata così soccorsa dal personale del 118 e poi trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.