Frontale lungo la strada per Asigliano

Frontale in strada Asigliano. Nella mattinata di oggi, venerdì 1° ottobre, intorno alle 11,15 intervento dei vigili del fuoco per incidente stradale che coinvolto due vetture. I vigili hanno dovuto estrarre una conducente da una delle due automobili. Non ci sono feriti gravi. Intervenuti sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri.