Rubano in alcuni supermercati: quattro denunce per furto aggravato

I carabinieri della Stazione di Stresa, al termine delle indagini su diversi furti avvenuti nei giorni scorsi tra Verbania e Baveno, ai danni di alcuni supermercati, hanno denunciato quattro persone. Gli accertamenti dei carabinieri sono partiti a seguito dell’attivazione da parte di un del direttore di un supermercato di Baveno che aveva subito un furto di generi alimentari. I militari, una volta giunti nell’esercizio commerciale e raccolte le prime testimonianze, hanno analizzato le telecamere di sorveglianza interne. I filmati hanno evidenziato tre donne ed un uomo intenti ad asportare merce dagli scaffali del locale per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura. Nel corso delle ricerche in zona dei quattro individui, i carabinieri sono ripassati dall’esercizio commerciale e, anche su segnalazione del titolare, le persone sono state nuovamente notate nei pressi del negozio. Appurata la quasi certa compatibilità dei soggetti con quelli immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, i quattro sono stati fermati e condotti in caserma per i successivi accertamenti.

La vettura sulla quale viaggiavano è stata quindi sottoposta a perquisizione. All’interno è stata rinvenuta la merce trafugata nell’esercizio commerciale di Baveno ma anche altra merce, che dopo alcune verifiche è risultata essere provento di altri furti in esercizi commerciali di Gravellona Toce e Verbania, per un valore complessivo di circa 500 euro. La refurtiva è stata tutta restituita ai legittimi proprietari. Per i quattro, residenti nel Verbano, è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato continuato in concorso.