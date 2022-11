Portano via 700 euro da un distributore automatico, denunciati due minorenni

I carabinieri di Stresa, a seguito del furto di monete da un distributore di tabacchi di Baveno avvenuto lo scorso 6 novembre, hanno identificato e denunciato due minorenni.

Le indagini dei carabinieri sono state avviate a seguito della denuncia del titolare di un esercizio commerciale di Baveno, che svolge anche attività di rivendita di tabacchi, che la scorsa settimana aveva riferito del furto della somma di 700 euro in monete da un distributore automatico di tabacchi posto all’esterno del suo esercizio. Il fatto era avvenuto in pieno giorno, nel primo pomeriggio, ed il denunciante aveva anche fornito ai carabinieri le immagini dell’impianto di videosorveglianza che aveva immortalato tutta la scena. Dalla visione delle immagini i carabinieri sono riusciti a risalire agli autori che, dopo un calcio alla colonnina esterna che distribuisce le sigarette, probabilmente originariamente dato non allo scopo di prelevare illegalmente il denaro, hanno portato via le monete erroneamente erogate dal macchinario, allontanandosi successivamente.

I responsabili identificati sono 5, tutti minorenni del Verbano, dei quali solo due imputabili, per i quali è scattata la denuncia alla Procura dei Minori. Gli stessi comunque, dopo la convocazione in caserma per le formalità di rito, hanno deciso di risarcire il proprietario del danno subito.