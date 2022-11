Spaccio di stupefacenti: arrestato ventinovenne in flagranza di reato

Spaccio di stupefacenti. Un arresto dei carabinieri di Fossano. I militari, coordinati dal comandante, capitano Andrea Lisci, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti un cittadino marocchino ventinovenne domiciliato in quel centro. Il provvedimento è scaturito da un’attività di controllo del territorio, nell’ambito della quale aveva destato sospetto il numero di incontri dell'uomo con soggetti, a loro volta, noti agli investigatori per gravitare nell’ambiente dei consumatori di sostanze stupefacenti.

Dopo un'attività di osservazione nei pressi dell’abitazione del ventinovenne, i militari del Norm hanno proceduto alla perquisizione del domicilio dello stesso, nel corso della quale sono stati rinvenuti complessivi grammi 363,3 di cocaina, 4456 grammi di hashish, due bilancini di precisione e la somma, in banconota di piccolo taglio, di euro 300. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato è stato condotto in carcere, a Cuneo, a disposizione della locale autorità giudiziaria. Sono in atto ulteriori accertamenti.