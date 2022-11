Fermato durante i controlli, fugge in moto: era ai domiciliari

Comando Provinciale Carabinieri di Verbania: i militari della sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo di 36 anni per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 novembre, a Mergozzo, durante un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno intimato l’alt ad un motociclista. Accortosi del controllo, il conducente ha aperto il gas tentato la fuga. Ne è scaturito un inseguimento per diversi minuti, che si è concluso a Verbania dove il centauro ha perso il controllo del mezzo, cadendo a terra e procurandosi qualche lieve escoriazione. Una volta identificato, è parso subito chiara la ragione del tentativo di fuga: l’uomo, con numerosi precedenti alle spalle, residente sulle alture verbanesi, stava scontando una precedente condanna in regime di detenzione domiciliare e non avrebbe dovuto uscire dalla propria abitazione.

Per questo motivo è stato dichiarato in stato di arresto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, sottoposto al test dell’etilometro, è risultato positivo con un tasso di 0,78 g/l, e per questa ragione gli è stata anche ritirata a patente di guida. In attesa di essere interrogato dall’Autorità giudiziaria, l’uomo è tornato agli arresti domiciliari.