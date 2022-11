Nascondeva in casa 3 etti di droga e 25 mila euro in contanti

La polizia di Novara, a seguito di numerose segnalazioni da parte della cittadinanza, avvenute anche attraverso l’applicazione Youpol, nella giornata del dieci novembre ha arrestato un cittadino italiano di 58 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nel comune di Cerano.

L’indagato, dopo esser stato monitorato è stato notato effettuare vari incontri sospetti con vari soggetti che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe riconducibile ad una attività di spaccio. Gli operatori della Squadra Mobile quindi, hanno deciso di sottoporre a controllo l'indagato e quindi hanno proceduto ad una perquisizione personale e domiciliare, trovando, nascosti in vari punti della casa, quantitativi di stupefacente, per un totale di circa 150 grammi di cocaina e 150 grammi di hashish, oltre a denaro contante di vario taglio per una somma pari a 25.000 mila euro e un bilancino di precisione.

In seguito alla perquisizione, la Procura della Repubblica di Novara ha disposto che l’indagato fosse portato nella locale casa circondariale in attesa della convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.