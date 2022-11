Una Vespa e due telefoni in vendita online, ma sono truffe

I carabinieri di Domodossola hanno scoperto due truffe e denunciato due pregiudicati residenti fuori provincia.

In particolare la prima truffa è stata scoperta dai carabinieri di Villadossola: un cittadino residente a Domodossola aveva tentato di acquistare un ciclomotore modello Vespa per una cifra di quasi 1000 euro a seguito di un annuncio di un privato sulla piattaforma Facebook. Una volta effettuato il pagamento però, il venditore si era dileguato senza far sapere nulla dell’oggetto pattuito. Gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito di identificare l’autore della truffa, un pregiudicato residente in Campania per il quale è seguita la denuncia a piede libero.

Il secondo caso riguarda la truffa scoperta dai carabinieri di Santa Maria Maggiore, ai quali si è rivolto un cittadino del posto il quale aveva tentato di acquistare sul sito di vendite “tigershop.it” due telefoni cellulari, pagando con un bonifico la somma di circa 2000 euro. Anche in questo caso dopo il pagamento il venditore si è volatilizzato senza consegnare la merce pattuita. I successivi accertamenti dei carabinieri hanno consentito di identificare anche in questo caso l’autore della truffa, un pregiudicato residente a Roma anche lui denunciato a piede libero.

"Stante i casi sempre più frequenti di truffe nel campo degli acquisti online il consiglio, specie se si tratta di acquisti tra privati e di cifre considerevoli, è di accertarsi bene dell’identità del venditore e della tracciabilità della compravendita utilizzando sistemi di pagamento sicuro, dubitando infine degli affari apparentemente troppo vantaggiosi".