Arona: auto in fiamme dopo un incidente

Intorno alle 5 di stamattina, lunedì 7 novembre, una squadra di vigili del fuoco di Arona è intervenuta per l'incendio di un'auto a Dormelletto.

La squadra ha provveduto a spegnere l'incendio, divampato a seguito di un incidente che non ha coinvolto altri veicoli, e a mettere in sicurezza l'area. Sono intervenuti i carabinieri di Arona per i rilievi del caso.