Sequestrati circa 26 mila accessori e giocattoli per Halloween

La Guardia di finanza di Asti, in prossimità della festa di Halloween, ha sequestrato in 3 esercizi commerciali della provincia, in particolare a Castell’Alfero, Castelnuovo Calcea e Canelli, risultati gestiti da cittadini cinesi, circa 26 mila prodotti tra gadget, accessori e giocattoli non conformi alla normativa a tutela della salute dei consumatori.

"A seguito dell’esame dei materiali, i finanzieri hanno notato la difformità dei prodotti da quanto previsto dal Codice del Consumo, vista la mancanza delle informazioni minime, quali i dati relativi alla natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione e le indicazioni obbligatorie sulla sicurezza del prodotto - spiegano dal Comando - Il “Codice del Consumo”, che riconosce e garantisce la sicurezza e la qualità dei prodotti e una adeguata informazione, stabilisce quali debbano essere le indicazioni minime e fondamentali riportate sui prodotti destinati al consumatore e messi in vendita sul territorio nazionale, fornendo così tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole".

Al termine delle operazioni la merce irregolare è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre i titolari degli esercizi commerciale, oltre ad essere stati segnalati alla competente Camera di Commercio, rischiano una sanzione amministrativa di oltre 1.000 euro ciascuno. "L’attività ispettiva conferma l’efficacia del presidio economico-finanziario esercitato quotidianamente dalla Guardia di Finanza a contrasto degli illeciti economico/finanziari, compresi quelli connessi al commercio di prodotti non sicuri o contraffatti, con il duplice obiettivo di salvaguardare l’economia legale e di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini", concludono dalla Guardia di finanza.