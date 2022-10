Si finge cliente di una escort e la rapina, arrestato

Rapina la escort del quale si era finto cliente, arrestato dai carabinieri.

I carabinieri di Tortona (Al) hanno arrestato, per il reato di rapina, un pregiudicato 23enne di origini slave. "Si tratterebbe dell’uomo che lo scorso 20 agosto, fingendosi interessato ad altro, si era presentato a casa di una delle sempre più numerose donne che, attraverso l’uso del web, proponeva prestazioni sessuali a fronte di corrispettivo in denaro - spiegano dal Comando - Avuto facilmente accesso nell’abitazione, il finto cliente aveva estratto un grosso coltello e lo aveva puntato all’addome della malcapitata, intimandole di consegnargli tutti i soldi che aveva in casa. La donna, per quanto spaventata, aveva reagito con veemenza e le sue urla avevano colto di sorpresa il malvivente, che, disorientato, le aveva strappato di mano il cellulare, impossessandosene, dandosi poi precipitosamente alla fuga".

In seguito alla denuncia della vittima, i carabinieri avevano scandagliato il contesto dei frequentatori del web interessati alle prestazioni sessuali a pagamento e, attraverso un accurata indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Alessandria, sono riusciti ad identificare il presunto autore del reato. Il Gip del Tribunale di Alessandria ha emesso a carico dell’indagato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le successive ricerche si sono concluse nei giorni scorsi quando il 23enne è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo alessandrino. Circondato dai militari della Compagnia di Tortona, non ha opposto resistenza. Sottoposto a perquisizione, gli sono state trovate addosso 13 dosi di hashish, del peso complessivo di quasi mezzo etto e, pertanto, il giovane è stato denunciato anche per il reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e portato nel carcere di Alessandria.